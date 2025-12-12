Comunicato Stampa: Industria Felix: le 124 imprese più competitive d'Italia

Ansa 12 dicembre 2025 a

Sono le 124 aziende più competitive d'Italia perché oggettivamente così riconosciute rispetto ad un algoritmo di bilancio con parametri vincolanti e affidabili finanziariamente rispetto al Cerved Group Score. Sono le aziende premiate ieri, giovedì 11 dicembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, in piazza degli Affari, luogo iconico che ha riunito i top imprenditori e manager italiani in occasione del 67° evento Industria Felix, 6a edizione nazionale de “L'Italia che compete”.

BASILICATA (1). Matera (1): Bng S.p.a..

CALABRIA (3). Catanzaro (1): Camas Energy S.r.l.. Cosenza (1): Iaquinta S.r.l. - Costruzioni & Ambiente. Reggio Calabria (1):Biemme Finestre S.r.l..

CAMPANIA (25). Avellino (2): Acca Software S.p.a., Villa Dei Pini S.p.a. - Casa Di Cura Privata. Caserta (3): Athena S.p.a., Progest S.p.a., Sorting Recycling Industries S.r.l.. Napoli (10): Aloha Eventi S.r.l., Bellevue S.p.a., Community Cooking Leader S.r.l., D & D Italia S.p.a. Sb, Dielle S.r.l., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Russo Hotels S.r.l., Smarig S.r.l., Stanartis S.r.l., Unobravo S.r.l. Sb. Salerno (10): Avino S.r.l., Bagni D'Arienzo S.r.l., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.r.l., Extremebit S.r.l., F.lli Pierro S.r.l., San Giorgio S.p.a., Santa Caterina S.p.a., Trans Isole S.r.l., Trans Italia S.p.a., Villa Cimbrone S.r.l..

EMILIA ROMAGNA (3). Forlì Cesena (1): I.V.A.S. Industria Vernici S.p.a.. Parma (1): Oppimitti Costruzioni S.r.l.. Rimini (1):Santa Monica S.p.a..

FRIULI VENEZIA GIULIA (2). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.A., Gestione Servizi Mobilità S.p.a..

LAZIO (9). Frosinone (2): Alpine S.r.l., Intermodaltrasporti S.r.l.. Latina (1): Bsp Pharmaceuticals S.p.a.. Roma (6): Business Changers S.r.l., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Infratel Italia S.p.a., Reti Televisive Italiane S.p.a., Ticketstation S.r.l., Villa Margherita S.p.a. Casa Di Cura Privata.

LIGURIA (2). La Spezia (1): Campo Del Vescovo Consorzio Di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l.. GENOVA (1): Liguria Digitale S.p.a..

LOMBARDIA (16). Bergamo (2): Catellani & Smith S.r.l., Sandrini Metalli S.p.a.. Brescia (1): Greenva S.r.l.. Milano (12): Enegreen S.p.a., Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a., Fracht Italia S.r.l., Greengen Group S.r.l., Inter - Studioviaggi S.p.a., K Project S.r.l., Metro 5 S.p.a., Nuovenergie S.p.a., Pellegrini S.p.a., Riso Scotti S.p.a., Thea Farma S.p.a., Ubv Group S.p.a.. Monza e Brianza (1): CMO S.p.a..

MARCHE (1). Fermo (1): Tennacola S.p.a..

PIEMONTE (10). Alessandria (3): Grissitalia S.r.l., Metlac S.p.a., Ppg Industries Italia S.r.l.. Cuneo (2): A.C.D.A. S.p.a., Eviso S.p.a.. Novara (1): Procos S.p.a.. Torino (2): Società Canavesana Servizi S.p.a., Tugnolo A. & C. S.r.l.. Vercelli (2): Nova Aeg S.p.a., Versoprobo Società Cooperativa Sociale.

PUGLIA (17). Bari (6): Acquedotto Pugliese S.p.a., As Labruna S.r.l., Icam S.p.a., Nuova Fiera Del Levante S.r.l., Sicurezza Trasporti Autolinee - Sita Sud S.r.l., Vet S.r.l.. Brindisi (2): Chemgas S.r.l., Leo 3000 S.p.a.. Foggia (1): Ad International Assistance S.r.l.. Lecce (4): Deghi S.p.a., Galileopro S.p.a., Lasim S.p.a., Leo Shoes S.r.l.. Taranto (4): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a r.l., Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola, Vis S.p.a., Zanzar S.p.a..

SARDEGNA (1). Sassari (1): Azienda Trasporti Pubblici S.p.a..

SICILIA (6). Catania (1): Anastasi S.r.l.. Enna (1): Fratelli Arena S.r.l.. Messina (1): Nettuno Multiservizi Società Cooperativa. Palermo (2): Grimaldi Euromed S.p.a., Tecnimpianti S.p.a.. Ragusa (1): Infisud S.r.l..

TOSCANA (9). Arezzo (2): Nuove Acque S.p.a., Safimet S.p.a. Sb. Firenze (4): Auditore S.r.l., E&A Factory S.r.l., Pellemoda S.r.l. Sb, Terranova S.r.l.. Grosseto (1): Sistema S.r.l.. Prato (1): Ro.Ial. S.r.l.. Siena (1): Si.Ge.Ri.Co. S.p.a. Siena Gestione Risorse Comunali.

TRENTINO ALTO ADIGE (4). Bolzano (3): Infranet S.p.a., Rsg Group Italia S.r.l., Wolf System S.r.l.. Trento (1): Mdm S.r.l..

UMBRIA (2). Perugia (1): Logicompany 3 S.r.l.. Terni (1): Umbria Energy S.p.a..

VENETO (9). Padova (1): Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.r.l.. Treviso (2): Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a., Noir Srl. Venezia (2): Aurore Development S.p.a., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Verona (2): Anodall Extrusion S.p.a., Pakelo Motor Oil S.p.a.. Vicenza (2): Serenissima Ristorazione S.p.a.; Soraris S.p.a..

