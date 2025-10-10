Comunicato Stampa: Clivet e ZEROBARRACENTO presentano la “All Seasons Collection”

Ansa 10 ottobre 2025 a

a

a

L'iniziativa si inserisce in un dialogo culturale globale. I trend del 2025 evidenziano un consumatore che adotta stili di vita più strategici (

In un mondo in cui la casa è sempre più il fulcro del benessere personale (

La collaborazione con ZEROBARRACENTO, pioniere del design sostenibile, è la manifestazione concreta di questa visione. Insieme, hanno dato vita a un guardaroba intelligente che unisce il massimo della libertà personale con un design e una produzione zero-waste, materiali certificati e una manifattura ad alto valore sociale. La collezione presenta silhouette essenziali – un kimono, pantaloni eleganti e una blusa – realizzati in cupro Bemberg™, un materiale sostenibile derivato dai linters di cotone che offre un eccezionale controllo dell'umidità, garantendo comfort in ogni stagione.

“Questa campagna è la sintesi della nostra visione”, afferma

Con la “All Seasons Collection”, Clivet non si limita a parlare di tecnologia, ma si fa interprete di un cambiamento culturale, trasformando il comfort e la libertà in elementi centrali di uno stile di vita sostenibile e consapevole.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Clivet