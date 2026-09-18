A Nemi va in scena la politica: due giorni di dibattiti ed eventi

18 settembre 2026 a

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Due giornate dedicate al confronto politico e istituzionale, con uno sguardo rivolto alle esigenze concrete dei territori e alle grandi questioni che interessano il Lazio, Roma e il Paese. È questo l’obiettivo di «Il Giusto Sentiero 2026», in programma il 18 e 19 settembre a Nemi, nella cornice di Piazza Roma, Terrazza Byron. «Il cammino fatto ci dà forza, ma il futuro dobbiamo continuare a costruirlo insieme», dichiara Luciano Ciocchetti, deputato di FdI e anima dell’evento. «Per questo saremo a Nemi per due giornate di incontro, confronto e partecipazione, con tanti ospiti e con l’obiettivo di ascoltare idee e proposte e discutere delle sfide che abbiamo davanti». L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni nazionali, locali ed europee.Tra i protagonisti ci saranno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, invitato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il presidente dei deputati di FdI Galeazzo Bignami, Nicola Procaccini, Antonio Giordano e Antonella Sberna, oltre a numerosi parlamentari e amministratori del territorio. L’apertura dei lavori è prevista venerdì 18 con un saluto di Alberto Bertucci Sindaco di Nemi. Poi il programma proseguirà con il panel dal titolo «No slogan, risultati concreti: stabilità, occupazione, importanti riforme del Governo Meloni». Attenzione sarà dedicata a Roma con il confronto «Roma Capitale: dal centro alle periferie», moderato da Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, con Luciano Ciocchetti, Francesca Barbato e Marco Perissa. Uno dei momenti conclusivi è previsto alle ore 12.30 di sabato, quando Capezzone intervisterà Galeazzo Bignami.