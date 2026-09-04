Vannacci, c'è il pazzesco autogol con l'accusa di fascismo. Due esposti contro Futuro Nazionale

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Edoardo Romagnoli 04 settembre 2026 a

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Al Generale il nero porta bene e anche stavolta l'accusa di fascismo potrebbe essere un boomerang per i suoi detrattori. Neanche il tempo di appuntarsi al bavero della giacca la medaglia del Financial Times, che l'aveva definito "Il cavallo di Troia russo" che "mette alla prova Meloni", è arrivato un altro assist per Vannacci. Il Sindacato dei Militari, il cui segretario generale è Luca Marco Comellini, coadiuvato dall'avvocato Massimo Strampelli ha depositato un esposto-denuncia presso il Tribunale Militare di Roma. Oggetto: verificare la possibile violazione della Legge Scelba e l'ipotesi della ricostituzione del partito fascista. Secondo chi denuncia ci sarebbero una serie di convergenze tra i contenuti programmatici di "Futuro Nazionale" e alcune caratteristiche proprie del fascismo storico. Più nello specifico: la retorica della superiorità nazionale, la visione gerarchica e non pluralistica della società, la sacralizzazione della figura del "capo" e la sistematica delegittimazione delle istituzioni di garanzia. Questo riguarda sia il B.I.P. (Base Ideologica e Programmatica del partito) che il "Piano Remigrazione" in cui si prefigurano espulsioni collettive anche nei confronti di cittadini stranieri in regola con le norme vigenti sul soggiorno. Una misura che, secondo il Sindacato dei Militari, "oltre a sollevare gravi dubbi di legittimità costituzionale, appare in netto contrasto con il Protocollo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) che vieta le espulsioni collettive di stranieri". Mentre nel B.I.P. si prevede l'impiego permanente delle Forze armate con funzioni di polizia giudiziaria nelle "zone rosse", ossia quelle aree urbane a maggior rischio sotto il profilo della sicurezza. Ma anche l'introduzione di moduli obbligatori di educazione militare nelle scuole pubbliche. Un progetto che, secondo il Sindacato dei Militari, "snatura la funzione costituzionale delle Forze Armate e strumentalizza il modello militare per finalità di controllo civile e di indottrinamento giovanile, ledendo il principio di distinzione tra sfera militare e ordinamento civile-democratico".

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Insomma torna l'accusa di fascismo per Vannacci e lui non può che gongolare visto che da quando indossa i panni dell'uomo nero ha smesso quelli dell'anonimo Generale ed è diventato un protagonista della scena politica italiana. In serata il ministro Crosetto su X se l'è presa con giornali: "Sono e rimango garantista. E proprio per questo trovo profondamente sbagliato trasformare un accertamento preliminare in una indagine per ricostituzione del partito fascista". Non è finita qui. La Procura Militare di Roma ha avviato un'indagine dopo che, alla fine di agosto, il Sindacato dei Militari ha depositato un secondo esposto-denuncia. Questo dopo aver tentato più volte un'interlocuzione con il Ministero della Difesa senza però ottenere alcuna risposta.

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Oggetto dell'esposto-denuncia: "Sollecitare l'autorità giudiziaria affinché accerti la sussistenza di fattispecie incriminatrici a carico di militare in servizio attivo che avrebbero assunto ruoli di vertice e di propaganda all'interno di un movimento politico, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare". In sintesi: dentro Futuro Nazionale e le associazioni collegate ci sarebbero molti militari in servizio, tra cui soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza apicale in associazioni di carattere sindacale tra i militari. Nell'esposto viene ricordato come sia il codice dell'ordinamento militare, sia il D.P.R. 90/2010 prevedono delle limitazioni che disciplinano in modo stringente l'associazionismo del personale militare. Per Comellini questa commistione metterebbe "a rischio il prestigio, la neutralità e la credibilità delle Forze armate". Il tema sollevato dal Sindacato dei Militari riguarda anche l'uso della qualifica, dell'uniforme e del grado militare per finalità di propaganda politica in contesti pubblici e digitali. Ma anche alla partecipazione di alcuni militari nella promozione del B.I.P. (Base Ideologica e Programmatica) di Futuro Nazionale. A quanto è quotato il post social di Vannacci "tanti nemici, tanto onore?"?