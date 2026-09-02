4 di Sera, il consiglio di Feltri a Meloni: con Vannacci “frattura non insanabile”

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Luca De Lellis 02 settembre 2026 a

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Vittorio Feltri ha la ricetta per un secondo mandato della maggioranza di centrodestra. "Giorgia Meloni ha il problema Roberto Vannacci" - ammette il giornalista intervistato nel corso della puntata del programma Mediaset "4 di Sera" -, ma al contempo "non vedo contrasti insanabili tra loro". La leader di Fratelli d'Italia dovrebbe farsi furba, e "imbastire una trattativa che possa avere successo". Anche perché, mera questione di numeri, "solo così può continuare a governare". Altrimenti il capo di Futuro Nazionale diventerebbe nient'altro che "un alleato del centrosinistra".

Capezzone non fa sconti: “Crisi di Ceuta? Sinistra tragicomica con le balle su Sanchez”

Un'analisi a tutto tondo della situazione politica italiana non poteva prescindere da una fotografia dell'attuale composizione del cosiddetto campo largo: "Mi sembra in confusione" - prosegue il direttore editoriale de Il Giornale - che però non si fida e avverte: "La sinistra vive di rendita, perché può contare su un forte bacino elettorale". Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, ha promesso che settembre sarà il mese del programma di un futuro governo in alleanza con il Pd e le altre forze di sinistra. Ma Feltri non vede di buon occhio Elly Schlein: "Vedremo che programma faranno, la sinistra non è mai stata concreta su questo. Certo che con l'attuale conduzione del Partito Democratico non mi sembra siano in buone mani".

Scontro acceso tra Giubilei e Aprile sulla fine dell'era Ranucci: “Nessuna epurazione”

Non poteva mancare un telegramma, parecchio 'feltriano', sul caso Ranucci e riguardo la possibilità che dopo la chiusura del contenzioso con la Rai sull'esclusione da Report si candidi nel centrosinistra: "Su di lui ho un pregiudizio: mi è antipatico. E poi penso che all'Italia non servano 'casinisti', ma coloro che i casini li eliminano". C'è spazio anche per una previsione: "Succederà qualcosa che scombussolerà la politica". Chissà quale evento avrà fiutato uno che, nel corso della lunga carriera, di campagne elettorali ne ha viste a bizzeffe.