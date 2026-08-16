Ranucci, Gasparri all'assalto: "Crolla il mito, la sinistra ne prenda atto"

Foto: Ansa

16 agosto 2026 a

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"Mal si concilia il ruolo di implacabile alfiere del giornalismo d'inchiesta senza macchia e senza paura (troppe volte purtroppo anche senza verità ..) con il torbido quadro che sta emergendo". Il senatore Maurizio Gasparri, membro della Commissione di vigilanza sulla Rai, va all'attacco dell'opposizione che non ha esitato a tirare in ballo oscuri poteri legati alla destra all'indomani dell'attentato dimostrativo al conduttore di Report senza mai correggere il tiro quando si è iniziato a delineare un quadro del tutto diverso.

Così la "bomba amica" ha smontato la narrazione di Schlein, Saviano e compagni

"Se si applicasse a questa vicenda il metodo Ranucci vedremmo reportage implacabili. Invece la sinistra, che seminò bugie sulla vicenda, alimenta speculazioni politiche e non chiede mai scusa per le affermazioni più avventate", attacca l'esponente di Forza Italia. "Non ci sono epurazioni da fare. C'è semplicemente da prendere atto che a sinistra in ogni campo crollano falsi miti - continua Gasparri -. E che, con una reputazione azzerata, la redazione di Report è stata la prima a motivare dettagliatamente la propria sfiducia al 'condottiero' dalla camicia un tempo bianca".