Ranucci, le sue audizioni sotto la lente: i dubbi dei pm e il rapporto con Lavitola

Valerio Castro 16 agosto 2026 a

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Sigfrido Ranucci sarà chiamato dai pm romani come persona informata sui fatti in relazione all'attentato dimostrativo subito a ottobre, su mandato dell'amico Valter Lavitola come ricostruito dagli inquirenti e come confessato dallo stesso faccendiere. La convocazione avverrà a settembre in attesa di ultimare le analisi dei dispositivi elettronici sequestrati all'indagato. Il conduttore di Report per i magistrati resta la vittima del piano di Lavitola, ma sono diversi i tasselli mandanti del mosaico, così come le lacune e le contraddizioni nel racconto del ristoratore.

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Infatti è in corso da parte dei pm romani una "rilettura in chiave critica" delle audizioni in Procura di Ranucci, scrive il Corriere della sera, con i magistrati che stanno rivalutando le parole del conduttore Rai alla luce dell'interrogatorio di Lavitola. Ranucci è stato ascoltato l’ultima volta in seguito all’arresto di giugno degli esecutori materiali dell'attentato. Audizione durata oltre un'ora in cui il giornalista non menzionò mai l'amico Lavitola, parlando della possibilità che a mettere la bomba fosse stata la camorra o mandanti legati a interessi toccati dalle inchieste di Report. Nella stessa audizione Ranucci non ha mai accennato nemmeno alla figura di Gomes Clesio Tavares, collaboratore di Lavitola ancora irreperibile.

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Il factotum di Lavitola è tornato a parlare due giorni fa: "Pure se tutti mi dicono di no però io sono testardo. Dicono che all'aeroporto mi prendono però io sono testardo. E voglio tornare", ha detto Gomes Tavares, al Tg1 ha annunciando il suo rientro a breve in Italia, aggiungendo poi che lo farà "prestissimo", anche se sa che verrà arrestato. Tavares, che non crede che Lavitola abbia confessato, ha affermato: "Mi piacerebbe vedere. Il legame con Lavitola va oltre il lavoro. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui? Non mi ha mai fatto niente di male".