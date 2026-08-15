Ranucci e Lavitola, ecco cosa non torna. Matone: "Se fossi io il pm..."

Luca De Lellis 15 agosto 2026 a

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All'indomani dell'attentato nei suoi confronti del 16 ottobre 2025, Sigfrido Ranucci nel programma Agorà della Rai "volava basso" attribuendo l'eventuale responsabilità a un qualche imprenditore infastidito per l'attività da ficcanaso di Report. E lo ribadiva da Bianca Berlinguer che non credeva "a una mano politica dietro la bomba davanti alla sua abitazione". Salvo poi pensare, da Giovanni Floris, "a menti raffinatissime". Secondo la deputata della Lega Simonetta Matone, però, il conduttore di Report "dovrebbe chiedere scusa al governo perché lui e i suoi accoliti si sono precipitati a incolpare il governo nell'immediatezza dell'attentato, facendo riferimento a oscuri apparati dei servizi manovrati appunto dalla maggioranza e all'interno di questa vicenda". Ed è per tale ragione che, interpellata durante la puntata del programma 4 di Sera, l'ex magistrata di Cassazione ha spiegato che di questa storia "non torna assolutamente nulla".

Arresto di Lavitola, basterebbe scusarsi ma Elly ha perso la parola

Ed effettivamente le motivazioni del reo confesso Valter Lavitola, mandante dell'attentato, non hanno convinto la gip Iole Moricca che le ha definite "inverosimili". Il faccendiere, il cui rapporto con Ranucci è tutto ancora da decifrare, ha dichiarato che l'attentato sarebbe stato un tentativo di rafforzare la scorta del giornalista. Per la giudice, invece, era uno stratagemma per accrescere la popolarità del suo "amico" e valutarne la sua forza politica per una futura candidatura nel centrosinistra.

Schlein, via quel bavaglio. Non sta facendo una bella figura