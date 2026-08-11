Campo largo, doccia fredda per Schlein: le preferiscono Conte e anche Salis mette la freccia

Luigi Frasca 11 agosto 2026 a

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Doccia fredda per Elly Schlein sulla via della candidatura alla premiership del cosiddetto campo largo. Secondo quanto emerge dal rapporto realizzato per Adnkronos da Spin Factor attraverso la piattaforma Human, nella galassia progressista alla segretaria el Pd viene favorito Giuseppe Conte. Il monitoraggio riguarda il periodo dall'11 luglio al 10 agosto 2026. Il presidente del Movimento 5 stelle sbaraglia la concorrenza degli altri aspiranti premier e raccoglie un sentiment positivo del 32,2% contro il 27,6% della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che si ferma al secondo posto della speciale classifica.

Nel rapporto sul gradimento social dopo Conte e Schlein avanza l'ondata dei civici e degli amministratori. Al terzo posto in generale c'è la sindaca di Genova, Silvia Salis, che si 'porta a casa' un 25,7% di sentiment positivo. Alle sue spalle, a 1,2% di distanza, c'è Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore ai Grandi eventi di Roma, con il 24,5%, poi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il 24%.

Ma dove sono finiti gli altri leader della sinistra? Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e co-leader di dell'Alleanza verdi e sinistra, con il suo 20,5% batte di poco il segretario del Partito socialista Italiano, Enzo Maraio, con il 19,8%; il presidente di Italia viva-Casa riformista, Matteo Renzi, con il 19,3%; e il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e l'altro co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, entrambi al 18,3%.