Grillo martella ancora Conte: "Sblocchiamo un ricordo", cosa diceva Giuseppi nel 2022

30 luglio 2026 a

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Prosegue il botta e risposta a distanza tra Beppe Grillo e M5s. Oggi l'ormai ex Garante replica di fatto a Giuseppe Conte - che ieri aveva risposto alle bordate sulla 'deriva' del Movimento ricordando che Grillo aveva qualificando Mario Draghi come 'grillino' di complemento - postando un breve video del gennaio 2022.

Torna Beppe Grillo e bullizza Conte e il M5S: “La politica li ha cambiati, si sono montati la testa”

Nel video postato dal cofondatore del Movimento con Gianroberto Casaleggio davanto ai giornalisti Conte diceva "nessuno si permetta di dire che il Movimento dice no a Draghi. Il Movimento dice sì a Draghi, l'ha detto quasi un anno fa quando il Paese era in ginocchio e oggi che la nave è ancora in tempesta il Movimento dice sì a Draghi, anzi rafforza il suo sì". "Sblocchiamo un ricordo", il laconico commento di Grillo che accompagna il post su X mentre la faida pentastellata continua e le grane per l'aspirante leader del campo largo aumentano.