4 di Sera, Molinari inchioda l'avvocato di Fakir: “Fa politica, parole gravi e crea confusione”

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Salvatore Martelli 25 luglio 2026 a

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“Sta facendo politica. Mi pare stia cercando di creare una grande confusione”: Riccardo Molinari inchioda Fabio Anselmo, il legame di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine. Ospite di 4 di sera su Rete 4, il capogruppo della Lega a Montecitorio ha analizzato le dichiarazioni del legale della vittima all’indomani dell’autopsia e ha detto la sua richiamando Anselmo alla verità. “Io ho letto tutta l'intervista dell'avvocato e penso che sia molto grave nel complesso – spiega –. Mi pare che l'avvocato, più che fare l'avvocato, stia facendo politica”. Molinari motiva le sue parole: “Si è lanciato anche in dichiarazioni sul referendum dicendo che è come se avesse vinto il sì, quindi i magistrati sono sottomessi al Governo, peraltro la riforma non prevedeva questo”.

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Per il segretario regionale piemontese la questione è semplice: “Mi pare che stia cercando di creare una grande confusione perché nessuno del Governo ha assolto nessuno – sottolinea –. È normale che il Ministro degli Interni e il Governo esprimano solidarietà alle Forze dell'Ordine, perché le Forze dell'Ordine in Italia fanno un lavoro complicatissimo, sono persone preparate”. Molinari torna poi su chi sta classificando il caso a un operato errato delle forze dell’ordine: “Esistono i processi e i magistrati proprio per verificare che le cose siano state fatte nel modo corretto – spiega, ricordando poi cosa sta realmente accadendo –. È qualcun altro che ha dato delle condanne preventive e parlo di chi è andato in piazza a Bologna qualche giorno fa mettendo la città a ferro e fuoco e ferendo 64 poliziotti”.

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Il riferimento ai gravi scontri di piazza nel capoluogo romagnolo è evidente e necessario. E Molinari chiude il suo intervento con una verità ineluttabile: “Mi pare che quella parte dell'opinione pubblica abbia già voluto condannare pregiudizialmente i poliziotti non sia il Governo che pregiudizialmente li assolti – dice –. Il Governo ha ribadito la piena fiducia nelle Forze di Polizia e nella correttezza del loro operato ed è giusto che così sia”.