Bologna, Piantedosi: "I poliziotti hanno agito in modo corretto"

Il ministro dell'Interno su Lepore: "Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta quello che può accadere ha un qualche elemento di gravità"

24 luglio 2026 a

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Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto ai microfoni di L'aria che tira su La7 dove è stato chiamato a commentare la vicenda della morte del 42enne marocchino, Abderrahim Fakir, domenica scorsa a Bologna durante l'arresto. "I poliziotti si sono approcciati con sensibilità e delicatezza date le circostanze, dopodiché hanno attivato le esigenze di contenimento quando la situazione degenerava", ha detto il capo del Viminale. "Mi sono fatto l'idea dell'ennesimo episodio che testimonia la complessità del lavoro che le forze dell'ordine si trovano a fare di fronte a casi di grande complessità nel lasso di pochi secondi - ha affermato - Chi opera, in quel momento, deve prendere decisioni solo con la propria professionalità e coscienza".

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"Credo che ci sia stata tutta l'attenzione e l'equilibrio e la ponderatezza che servono in questi casi - ha aggiunto - aspettiamo le indagini della magistratura, ma credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori". Piantedosi ha fatto sapere di "non aver visto le immagini delle bodycam, ma solo quelle di dominio pubblico per non creare alcuna interferenza con le indagini che sono sotto l'egida dell'autorità giudiziaria. Siamo solo agli inizi e io mi fido dell'autorità giudiziaria".

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Sul fronte politico, continua il dibattito sulla guerriglia scatenata in città nella manifestazione indetta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "E' stata convocata una piazza da un rappresentante delle istituzioni in maniera quantomeno inconsapevole. E un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta quello che può accadere ha un qualche elemento di gravità", ha detto Piantedosi. "Non dico che il sindaco debba chiedere scusa, ma comunque dovrebbe prendere atto e fare una valutazione - ha concluso - visto che in quella manifestazione sono stati aggrediti dei poliziotti e sfasciati elementi di arredo della città".