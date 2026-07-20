Giuli al Vittoriale dopo il maltempo: "Il ministero seguirà le operazioni di ripristino"

Foto: Ansa

20 luglio 2026 a

a

a

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha raggiunto Il Vittoriale degli Italiani per un sopralluogo con il presidente Giordano Bruno Guerri e il personale tecnico della Fondazione, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l'Alto Garda. "Ho voluto essere al Vittoriale per verificare personalmente l'entità dei danni provocati dall'eccezionale evento atmosferico ed esprimere la vicinanza del Ministero della Cultura a una delle più importanti case museo del mondo. Colpisce vedere ferito un luogo così profondamente legato all'immaginario di Gabriele d'Annunzio, fino al cedimento dell'albero maestro della Nave Puglia, simbolo della sua visione. Ho potuto constatare la tempestività con cui il presidente Giordano Bruno Guerri, insieme al personale della Fondazione, ha avviato gli interventi necessari per la messa in sicurezza del complesso monumentale. Il Ministero seguirà con la massima attenzione le operazioni di ripristino affinché questo straordinario patrimonio culturale sia pienamente restituito alla fruizione pubblica nel più breve tempo possibile, anche nelle poche zone ora inagibili", ha dichiarato il Ministro Giuli.