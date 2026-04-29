Delle Vittorie, l'annuncio di Giuli: "Sarà teatro sinfonico con Venezi direttrice"

29 aprile 2026 a

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Caso Delle Vittorie, scende in campo il governo. Pungolato da Fiorello, il ministro Giuli promette di prendere in carico lo spazio e di volerlo trasfomare in un teatro sinfonico con Beatrice Venezi come direttrice. Prende la ''Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del Ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo con l'impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico e io nominerò Beatrice Venezi alla direzione''. E' la risposta del ministro della Cultura Alessandro Giuli che nel corso della puntata de 'La Pennicanza', è intervenuto in diretta sul caso del Teatro Delle Vittorie.

Duetto show di Ramazzotti e Alicia Keys. In top 5 Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci.

Fiorello aveva lasciato un audio indirizzato direttamente a Giuli: ''Abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie - aveva scandito lo showman siciliano - So che anche la vigilanza Rai ha presentato un'istanza per poter intervenire sulla questione del Teatro. Abbiamo avuto un'idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai. Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni? E poi la proposta di Fiore: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo''.