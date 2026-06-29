10 minuti, Giorgia Meloni: "Fatti incredibili. Giusto occuparsene"

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29 giugno 2026 a

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La premier Giorgia Meloni ha parlato della commissione Covid nel corso della trasmissione 10 minuti: "Fatti incredibili, giusto occuparsene". Poi ha parlato anche dell'elezione del presidente della Repubblica. "Si pensava che niente potesse cambiare, invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare. Quindi, come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa essere superato anche questo altro grande tabu di avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra". L'ha detto la premier Giorgia Meloni, a "10 minuti", su Rete4. "Penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa che cerco di affermare da tutta la vita, con dei sacrifici significativi, cioè che chi non è di sinistra è figlio di un Dio minore, non ha gli stessi diritti degli altri - aggiunge - Questo valeva per la Presidenza del Consiglio dei ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare, anche più a lungo di come sia accaduto per molti di questi governi. E può valere ottimamente anche per la Presidenza della Repubblica, ma dipenderà dagli italiani".

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Un passaggio anche sulla legge elettorale. "Penso che la politica non sia mai aritmetica. Se provi a fare una legge elettorale cercando di apparecchiarti la situazione che secondo te può essere meglio per vincere, perdi in automatico. La legge elettorale di cui si discute è banalmente una legge che non favorisce nessuno, ma favorisce gli italiani. Gli italiani scelgono chi vince e chi vince, con una chiara indicazione del premier, ha i numeri per governare".