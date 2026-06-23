Trump? I sondaggi premiano ancora Meloni: gli ultimi dati

Tommaso Manni 23 giugno 2026 a

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Negli ultimi giorni Giorgia Meloni è tornata a salire nei sondaggi. Cresce, infatti, la fiducia degli italiani nel presidente del Consiglio. La premier è salita di 2 punti, dal 38% del mese di maggio al 40% odierno: è quanto emerge dall’ultimo lavoro dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. riflessi del Referendum Costituzionale e della situazione economica, conseguente alla guerra in Medio Oriente con la chiusura dello Stretto di Hormuz, avevano ridotto lievemente nelle ultime settimane la fiducia nella prima inquilina di Palazzo Chigi. Dopo lo scontro con il Presidente americano, però, c’è stata un’inversione di tenenza con una nuova risalita.

Tra l'altro, un analisi dell'edizione europea di Politico sottolinea come lo scontro possa aiutare Meloni in vista del voto. A differenza di diversi leader che hanno preferito ignorare gli attacchi personali di Trump, sottolinea il sito, Meloni ha deciso di reagire pubblicamente. La "battagliera" presidente del Consiglio ha definito falsa la ricostruzione dell'episodio e ha sostenuto che, semmai, la sua vicinanza al leader americano le avrebbe causato problemi di consenso anziché vantaggi. Una risposta che, secondo gli analisti citati da Politico, è stata calibrata con attenzione in un Paese dove Trump gode di scarsa popolarità e dove la leader di Fratelli d'Italia si prepara alle elezioni del prossimo anno. Un sondaggio Ipsos pubblicato a maggio indicava che il 77% degli italiani aveva un'opinione negativa del presidente statunitense.