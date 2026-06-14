Fiera della piccola editoria, Meloni all'attacco: "Per partecipare serve il patentino antifascista"

Foto: Ansa

Angela Bruni 14 giugno 2026 a

a

a

"Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest’anno il “patentino antifascista”, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono". Lo scrive sul social network X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno", sottolinea la premier. "Si chiama, banalmente, censura. E la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica". Toccata dove più il dente duole, la sinistra del "pensiero unico" fa intervenire il senatore piddino Marco Meloni che, nonostante il cognome, non ha alcuna parentela con la premier: "Ricordo al Capo del governo che ha giurato sulla Costituzione antifascista". Dimenticando che la Costituzione non è di destra né di sinistra, ma la Carta su cui si fonda la Repubblica e nella quale si riconoscono tutti gli italiani.