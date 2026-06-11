Infamia grillina alla Camera. Silvestri a Meloni: "Con le ginocchiere...". La replica della premier

Valerio Castro 11 giugno 2026 a

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L'esercizio di chiedersi cosa sarebbe accaduto a parti politiche invertite funziona sempre. La prova è quanto successo oggi, giovedì 11 giugno, alla Camera dei deputati nel dibattito che ha seguito le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.

Prende la parola il deputato del Movimento 5 stelle Francesco Silvestri e si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio: "Il problema è che, dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del Governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump, ma lei non ha rialzato la schiena, lei ha, semplicemente, indossato delle ginocchiere per stare più comoda".

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Un'infamia che è risuonata nell'aula tra gli applausi e le risate dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle in un dibattito pubblico dove violenza verbale, sessismo e volgarità sono ormai armi retoriche della parte politica che, a parole, dichiara di volerle combattere. Tornando all'inizio: cosa sarebbe successo con quelle parole pronunciate da un uomo di centrodestra nei confronti di una donna di centrosinistra?

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A mettere i puntini sulle "i" è stata la stessa Meloni nelle repliche: "Boldrini si è indignata perché il collega si rivolgeva alla sottoscritta dicendo 'signor presidente'. Mi chiedo se questo sia davvero il punto del rispetto delle donne. O sia piuttosto quello di ascoltare un collega che mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una donna che è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi e senza scorciatoie".

"Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporla?", ha aggiunto la premier tra gli applausi dai banchi del centrodestra, in particolare da quelli di Fratelli d'Italia.