Governo, modello Italia anche in Europa. In Cdm il patto su migranti e asilo

04 giugno 2026 a

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Al via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo dell'esecutivo, al primo punto dell'ordine del giorno, l'esame del decreto legge contenente misure in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

In uno scenario dove le politiche italiane sono diventate un modello per quelle comunitarie. Fratelli d'Italia ieri alla Camera ha fornito numeri, dati e provvedimenti a sostegno dell’operato dell’esecutivo Meloni. Nell’incontro - in cui sono intervenuti i capogruppo di FdI Galeazzo Bignami e Lucio Malan, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli e quello del programma Francesco Filini e la responsabile del dipartimento immigrazione Sara Kelany - sono stati ricordati i risultati: meno 43% di sbarchi nel 2026 rispetto allo scorso anno e meno 57% di arrivi nel 2024, oltre a un più 50% di rimpatri di irregolari nel 2025 rispetto al 2022 e quasi tremila espulsioni da gennaio ad aprile 2026.

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Altri punti all'ordine del giorno nel Consiglio dei ministri odierno: "Schema di decreto legislativo, Attuazione della Direttiva (Ue) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la Direttiva 2011/36/Ue concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; scema di decreto legislativo, Attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (Ue) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (Ue) 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (Ue)2015/849; schema decreto legislativo, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; schema di decreto legislativo, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (Tuir); schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario; schema di decreto del Presidente della Repubblica, Regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale nel porto di Catania; leggi regionali; varie ed eventuali".