Dalle prime donne al voto a Giorgia Meloni premier. Il docufilm di FdI per gli 80 anni della Repubblica

Foto: Lapresse

Francesca Mariani 02 giugno 2026 a

a

a

Ottant'anni fa, le donne italiane entrano finalmente nella storia democratica della Nazione. Nel 1946, prima con le elezioni amministrative del 10 marzo e poi con il referendum del 2 giugno, le nostre nonne e le mostre madri conquistavano il diritto di scegliere il proprio futuro. Fratelli d'Italia ha deciso di celebrare questo momento fondante dell'identità nazionale con una formula innovativa: uno short film, interpretato da attori professionisti in alcuni borghi storici del Lazio, arricchito con immagini originali dell'epoca. La protagonista del cortometraggio è Teresa, una giovane donna, sposa e madre. La radio, il cinegiornale, i manifesti, la gente per strada: tutto le ricorda di quello che sta per accadere. Ma lei sembra disinteressarsene. ''Se finora hanno fatto a meno del mio voto, possono continuare anche senza'', dice con tono stizzito al marito, prima di addormentarsi. Ma è nel sogno che Teresa comprende l'importanza di quello che sta per accadere. Una visione del futuro dell'Italia: donne che si affermano per il proprio valore e che, passo dopo passo, assumono i ruoli di vertice nelle Istituzioni italiane. Fino al 22 ottobre 2022, con Giorgia Meloni che diventa la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Teresa compie un viaggio nel futuro, scandito da immagini che richiamano la Sala delle Donne di Montecitorio, il giuramento del Governo nella Sala degli Specchi al Quirinale e il passaggio della campanella a Palazzo Chigi. In quel momento, Teresa si sveglia di colpo. È notte fonda, ma lei non sta più nella pelle. I dubbi sono svaniti: ha deciso che andrà a votare. A testa alta, con entusiasmo e orgoglio, perché ha compreso che è arrivato il momento di fare la storia. Il cortometraggio è stato realizzato in attuazione della normativa sul due per mille dell'Irpef ai partiti politici, che prevede di destinare una quota delle risorse ricevute alla promozione della partecipazione delle donne alla vita politica.