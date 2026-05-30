Arianna Meloni (FdI): "Questo governo arriverà a fine legislatura"

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Angela Bruni 30 maggio 2026 a

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"Questo governo arriverà alla fine della legislatura". Lo assicura Arianna Meloni, a capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Nel frattempo la maggioranza vuole approvare la riforma elettorale: "Abbiamo già integrato diversi rilievi fatti dalle opposizioni", dice del testo presentato alla Camera dei Deputati. Opposizioni che però "continuano a fare muro, in modo del tutto strumentale. Forse perché a loro il pareggio fa comodo, per tornare al governo senza avere i numeri". Pareggio che Fdi vuole evitare, come anche un governo di larghe intese che potrebbe essere la conseguenza della non vittoria di nessuno schieramento alle urne: "Restiamo convinti che questa Nazione merita di più. L'instabilità politica è un costo vero che si paga caro: in 10 anni di governi a intese variabili l'Italia ha pagato 265 miliardi di euro di interessi sui titoli di Stato", spiega Arianna Meloni.

Sul ruolo di Marina Berlusconi e sulle prossime scelte che farà l'alleato azzurro preferisce glissare, invitando a chiedere direttamente alla Berlusconi sul ruolo che vuole svolgere. Infine sul tormentone della possibile alleanza con Vannacci dice: "Il centrodestra esiste da più di trent'anni, è al governo della nazione e continuerà ad essere l'unica vera certezza per gli italiani perché argine ad una sinistra che ha posizioni sempre più estremiste. Chi vuole far parte del centrodestra deve sposarne lo spirito, i principi ed i programmi".