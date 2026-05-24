Giorgia Meloni condanna l'attacco russo: "Determinati a lavorare per una pace giusta"

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24 maggio 2026 a

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La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua solidarietà nei confronti della popolazione ucraina dopo l'attacco della Russia effettuato col potente missile balistico ipersonico Oreshnik. "Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'attacco della Russia a Kiev contraddistinto dall'utilizzo del potente missile balistico ipersonico Oreshnik. "La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione", prosegue la premier sottolineando che "continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura".

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La Russia ha confermato di aver lanciato stanotte contro l'Ucraina un missile balistico ipersonico Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. "In risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro infrastrutture civili in territorio russo, le Forze Armate della Federazione Russa hanno condotto un massiccio attacco utilizzando missili balistici Oreshnik, missili balistici aviolanciati Iskander, missili balistici aviolanciati ipersonici Kinzhal e missili da crociera Tsirkon", nonché droni, ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato.