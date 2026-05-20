India-Italia, Meloni e Modi sanciscono il Partenariato Strategico Speciale: "Giornata storica"

Gianni Di Capua 20 maggio 2026 a

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"È una giornata storica per le relazioni fra le nostre due nazioni. Italia e India sono più vicine che mai". La premier Giorgia Meloni ha sottolineato così la propria soddisfazione nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi, a Villa Pamphilj, al termine dell'incontro bilaterale che i due leader hanno avuto. "Questa visita sancisce l'apice di un percorso che in questi anni abbiamo costruito con costanza, con determinazione", ha proseguito Meloni annunciando l'adozione, nel corso del bilaterale, di una Dichiarazione Congiunta che eleva a rango di Partenariato Strategico Speciale le relazioni fra i due Paesi. Ieri sera Meloni e Modi sono stati a cena insieme alla Casina Valadier, a Villa Borghese, da dove si può apprezzare una delle più belle vedute della Città eterna, poi hanno fatto una passeggiata notturna al Colosseo, documentata dall'ospite indiano con una serie di fotografie pubblicate sui social network. Il premier indiano ha anche regalato alla presidente del Consiglio le famose caramelle "Melody", momento immortalato in un video postato poi da Meloni. Entrambi avevano già commentato in passato il meme "Melodi" che dal 2023 ironizza su una love story inventata tra Meloni e il primo ministro indiano. "Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, la resilienza delle catene del valore, la promozione della pace, lo sviluppo inclusivo", ha aggiunto Meloni rivolgendosi agli operatori dell'informazione. "Ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi tre anni, entro il 2029: un obiettivo molto ambizioso, ma alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India", ha proseguito la premier spiegando che "oggi vengono siglate importanti intese che puntano a rafforzare la nostra cooperazione in uno spettro molto ampio di ambiti."

"È un lavoro che vogliamo arricchire anche con un confronto che avremo dopo queste dichiarazioni stampa con alcuni tra i principali rappresentanti del mondo imprenditoriale, sia italiano che indiano, per confrontarci anche con loro su come meglio possiamo favorire le sinergie tra i nostri campioni industriali, tra i nostri sistemi produttivi e per quello che ci riguarda, lato italiano, anche per attrarre reciprocamente maggiori investimenti diretti". "La difesa", ha continuato Meloni, "è un ambito di collaborazione sul quale stiamo lavorando molto e bene" con l'India. Inoltre, "abbiamo deciso di lanciare nel 2027 l'Anno della Cultura e del Turismo Italia-India, un'occasione unica per far dialogare le nostre culture millenarie e renderle sempre più connesse", ha aggiunto la presidente del Consiglio precisando che "abbiamo parlato anche di molti degli scenari complessi che la nostra epoca ci pone di fronte, sull'Ucraina, del nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura". Italia e India, ha poi spiegato, sono impegnate "per assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sia responsabile e resti centrato sulla persona". Per Meloni, l'intelligenza artificiale rappresenta infatti "la più dirompente rivoluzione della nostra epoca" e deve poter "sprigionare il proprio potenziale rispondendo ai bisogni dei cittadini" e "rimanendo al servizio dell'uomo".

Infine, "sulla crisi iraniana ci siamo confrontati con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti e si possa trovare una conclusione positiva in un contesto precario. Lavoriamo entrambi sul ripristino della libertà di navigazione che è per noi molto importante". L'incontro fra Meloni e Modi si è concluso con la cerimonia di piantumazione del gelso nero donato dal premier indiano al governo italiano, a cui hanno partecipato i due leader nel giardino d'ingresso, davanti al Casino del Bel Respiro.