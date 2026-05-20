Flotilla, la Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele: chiesta la liberazione immediata degli italiani

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Luigi Frasca 20 maggio 2026 a

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Su istruzione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il segretario generale della Farnesina, Amb. Riccardo Guariglia, ha convocato oggi al ministero l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, "per esprimere la ferma protesta del Governo italiano in relazione alla vicenda che ha coinvolto cittadini italiani della Freedom Flotilla". Lo riferisce in una nota la Farnesina, spiegando che "nel corso dell'incontro, è stata chiesta l'immediata liberazione e il rapido rientro in Italia di tutti i connazionali ancora trattenuti" e che Guariglia "ha ribadito, su indicazione del ministro Tajani, l'inaccettabilità di quanto accaduto anche alla luce del fatto che i cittadini coinvolti non erano armati né avevano intenzioni violente". "È stata inoltre evidenziata la gravità dell'intervento avvenuto in acque internazionali ed espressa forte indignazione per le immagini diffuse nelle ultime ore", aggiunge la nota.

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Nel corso dell'incontro alla Farnesina oltre a "esprimere la ferma protesta del Governo italiano in relazione alla vicenda che ha coinvolto cittadini italiani della Freedom Flotilla", è stato "sottolineato, come già anticipato oggi dal ministro Tajani, che il Governo italiano si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune da prendere anche in sede europea". Guariglia "ha ribadito, su indicazione del ministro Tajani, l'inaccettabilità di quanto accaduto anche alla luce del fatto che i cittadini coinvolti non erano armati né avevano intenzioni violente" e che "è stata inoltre evidenziata la gravità dell'intervento avvenuto in acque internazionali ed espressa forte indignazione per le immagini diffuse nelle ultime ore". "La Farnesina continua a seguire il caso con la massima attenzione, in costante contatto con l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv e con le autorità israeliane, per garantire la massima assistenza ai connazionali coinvolti e favorirne il più rapido rientro in sicurezza", conclude la nota.