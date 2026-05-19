Futuro nazionale, Ravetto lascia la Lega e si accasa da Vannacci. Sardone la fulmina: “Opportunista”

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Gianni Di Capua 19 maggio 2026 a

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La deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega Laura Ravetto lascia il partito di Matteo Salvini e aderisce a Futuro nazionale di Roberto Vannacci. La notizia, anticipata da un quotidiano, è confermata da fonti qualificate di Fnv.

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Poco dopo è stato lo stesso leader di Futuro nazionale a darle il benvenuto: “'Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale. La formalizzazione dell'ingresso e le dichiarazioni ufficiali - prosegue all’Adnkronos - avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell'evento 'Guerra e Pace', in programma alle ore 21".

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L'eurodeputata leghista Silvia Sardone ha commentato la notizia a L'Aria che Tira, su La7: “Quando si avvicinano le elezioni politiche un passaggio da un partito all'altro è tipico. Con l'attuale sistema di liste bloccate i passaggi avvengono per opportunità. Mi sembra un dato fattuale. Evidentemente Laura Ravetto non avrà avuto sufficienti garanzie dalla Lega sulla candidatura. Dopo l'uscita di Ravetto magari - ipotizza Sardone - qualcun altro entrerà in Lega”.