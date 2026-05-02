De Corato (FdI): "La longevità del Governo Meloni è per noi sprone a lavorare di più"

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Angela Bruni 02 maggio 2026 a

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"Nel 2012 a Roma prendeva vita il Partito di Fratelli d'Italia, un progetto politico che in molti consideravano una sfida quasi impossibile. Io c'ero, fianco a fianco con Giorgia Meloni , Guido Crosetto e Ignazio La Russa e tanti altri Patrioti che, come me, hanno creduto fin da subito in un'idea: Difendere l'Italia e gli italiani, i nostri valori e le nostre tradizioni". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato. "Da quel giorno, con impegno e determinazione, abbiamo scritto una storia fatta di lotte, sacrifici, studi e, in questi anni, di successi concreti al Governo del Paese". "Proprio oggi, grazie alla leadership e alla visione indiscussa di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia è diventato il punto di riferimento per milioni di italiani", sottolinea De Corato. "Sempre in queste ore, dopo tre anni e mezzo alla guida della nazione, siamo diventati il ​​secondo Governo più longevo della storia repubblicana, ma viceversa è uno sprone da parte degli italiani a lavorare di più altri successi verso la nostra Premier e tutta la maggioranza di Centrodestra con l'approvazione dell'ultimo Decreto Sicurezza, che fa seguito a tutta una serie di altri provvedimenti strategici, continueremo a lavorare duramente e concretamente fino alla scadenza del mandato elettorale nel solo interesse del Paese".