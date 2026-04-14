Ungheria, Magyar gela la sinistra: “Meloni fa un ottimo lavoro”. Chi lo spiega a Schlein e Conte?

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Dario Martini 14 aprile 2026 a

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Ora chi lo spiega a Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni? Da domenica sera festeggiano e brindano alla vittoria di Peter Magyar e alla sconfitta di Viktor Orban. Spiegano a tutti che quella ungherese è una debacle anche per Giorgia Meloni e per il suo governo. Poi, ieri pomeriggio, prende parola Magyar, il leader del partito di centrodestra Tisza che ha trionfato alle elezioni, e per la sinistra italiana arriva la doccia fredda: «Non ho ancora parlato con Giorgia Meloni, ma sarò più che felice di farlo. L’Italia è uno dei miei Paesi preferiti. Ci sono rapporti molto amichevoli fra ungheresi e italiani». Ma non si limita a queste frasi che potrebbero anche essere di circostanza. Si spinge oltre: «Vorrei incontrare Meloni personalmente, ha ottenuto grandi risultati. È stata in grado di ristabilire la stabilità in un Paese dove non era propriamente all’ordine del giorno. Sta facendo un ottimo lavoro». Quanto all’amicizia fra la premier italiana e Orban, aggiunge: «Se qualcuno ha buoni rapporti personali con Orban non significa che non potremo avere altrettanto un buon rapporto, sarei felice di ospitarla in Ungheria se vorrà venire».

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Dichiarazioni che stridono con le parole pronunciate dalla segretaria del Pd: «La vittoria di Magyar è un altro chiaro segnale a Meloni». Stesso refrain del presidente del M5S: «Quella di Orban è anche una sconfitta di Meloni e Matteo Salvini». Eppure, sia Schlein che Conte sanno bene chi sia Magyar e quale sia l’orientamento politico del suo partito Tisza. La sua collocazione è chiaramente di centrodestra, tanto che per la prima volta le forze politiche di centrosinistra restano fuori dal parlamento ungherese. Grazie anche a un’affluenza oceanica (superiore al 78%, record nella storia dell’Ungheria post-comunista), i cui picchi si sono registrati proprio nelle aree urbane tradizionalmente più ostili a Orban, Tisza e riuscito a superare la cruciale soglia dei 133 seggi e quindi a conquistare almeno i due terzi dell’assemblea legislativa di Budapest. Il raggiungimento della cosiddetta «super-maggioranza» permetterà a Magyar di modificare la Costituzione in autonomia e modificare alcune delle riforme di Orban maggiormente contestate, a causa delle quali l’ex primo ministro era stato accusato di aver di fatto smantellato una serie di garanzie democratiche.

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A differenza del predecessore, Magyar chiarisce subito quale sarà la postura del suo governo sullo scenario internazionale: «La Russia rappresenta un rischio per la sicurezza, e lo sanno tutti. Non mi riferisco al popolo russo, che è fantastico, ma allo Stato russo. Nella storia ungherese, abbiamo già avuto a che fare con l’orso russo (era il 1956 quando i carriarmati sovietici entrarono a Budapest). L’Europa deve prepararsi. L’Europa deve proteggersi e difendersi». Poi aggiunge: «Ci asterremo dall’interferire negli affari interni di qualsiasi altro Paese, e chiediamo loro di fare lo stesso nei confronti dell’Ungheria. La nostra storia non si scrive a Bruxelles o a Washington, ma nelle strade e nelle piazze ungheresi». Il dialogo con la Ue è già ripartito: «Ho parlato con molti leader europei e con la presidente» della Commissione, Ursula von der Leyen, «continueremo i nostri negoziati» per sbloccare i fondi Ue congelati per lo scontro tra Bruxelles e Viktor Orban sullo stato di diritto. «L’Ungheria appartiene all'Europa».