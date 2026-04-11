Roma, mercoledì Zelensky atteso a Palazzo Chigi

11 aprile 2026 a

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mercoledì prossimo 15 aprile, alle 15.30, riceverà a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Questo quanto emerge dall'agenda della premier, pubblicata sul sito ufficiale del governo.

In queste ore, fra Ucraina e Russia vige una tregua pasquale che dovrebbe scadere alla mezzanotte di domenica: si tratta del quarto cessate il fuoco dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. Il presidente Zelensky aveva più volte auspicato una tregua in questo periodo, ma fino a due giorni fa Mosca aveva ignorato l'iniziativa.