Rilancio governo dopo il referendum. Meloni: road map in Parlamento il 9 aprile

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31 marzo 2026 a

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Tornare in Parlamento dopo il referendum e rilanciare l'azione dell'esecutivo in vista della parte finale della legislatura. Giorgia Meloni riferirà alle Camere la prossima settimana "per illustrare l'azione di governo", dopo il voto sulla riforma della giustizia. La premier sarà giovedì 9 aprile prima alla Camera e poi al Senato per un'informativa nella quale metterà agli atti l'intenzione di andare avanti, mettendosi così alle spalle le dimissioni del trio Santanchè-Delmastro-Bartolozzi e archiviando l'ipotesi di elezioni anticipate. L'inquilina di Palazzo Chigi, prima di presentarsi a Montecitorio e Palazzo Madama, dovrebbe presiedere una nuova riunione del Consiglio dei ministri (forse già venerdì o al massimo subito dopo Pasqua) per affrontare il tema legato al caro carburanti innescato dalla guerra in Iran.

Meloni ha incontrato a Chigi il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, per fare il punto della situazione. Il governo segue con attenzione l'evolversi dei prezzi ed eventuali criticità o speculazioni e sta valutando di prorogare il taglio delle accise varato col decreto dello scorso 18 marzo e in scadenza martedì 7 aprile. L'altro dossier su cui sono attese novità è quello relativo al dicastero del Turismo dopo che Meloni ha assunto l'interim col passo indietro "imposto" alla Santanchè. Un ministro in quota FdI esclude che alla fine la scelta del sostituto della "Pitonessa" possa ricadere su un tecnico (tra i nomi circolati in questi giorni figurava anche quello della presidente dell'Enit, Alessandra Priante). Sul tavolo resta invece la soluzione "interna" che porta al deputato meloniano, Gianluca Caramanna, consigliere politico dell'ex ministra e quindi già pienamente operativo. In attesa di capire se Meloni la prossima settimana si presenterà alle Camere già con un nuovo membro in squadra, l'informativa "è un'opportunità offerta dalle richieste del Parlamento che la presidente del Consiglio coglie al volo per riferire sull'attività di governo - spiega il ministro Luca Ciriani - attività che non si è mai interrotta, che è continuata con lo stesso impegno e determinazione di prima e di sempre".

Insomma, intenzione della premier è quella di illustrare la road map dei prossimi mesi. "Sarà un'occasione per raccontare e illustrare cosa sta facendo il governo sui dossier più importanti che interessano l'opinione pubblica e che secondo noi non sono le fantasie sul voto anticipato, sui rimpasti o altre questioni che credo interessino poco e comunque sono già alle nostre spalle - sottolinea quindi il titolare dei rapporti col Parlamento - Credo che anche la velocità con cui Meloni ha risposto alle sollecitazioni di maggioranza e opposizione dimostra ancora una volta che non c'è nessuna sottovalutazione dell'importanza del Parlamento e che la premier non sfugge dal Parlamento. Non lo ha mai fatto e, come sempre, racconterà la sua opinione e racconterà l'attività del governo con la stessa forza, coerenza e coraggio con cui l'ha sempre fatto".