Anarchici, Giorgia Meloni: "Fermo preventivo dimostra la necessità del decreto sicurezza"

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29 marzo 2026 a

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Anarchici, il fermo preventivo conferma la necessità del decreto sicurezza. "Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell'esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma". Così Giorgia Meloni sui social, rivendicando le norme previste nel decreto sicurezza.

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"Non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra -dice la presidente del Consiglio, con riferimento al fermo preventivo - Serve, al contrario, a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo pacifico e non violento, come prevede la Costituzione, e a tutelare chi vuole esercitare quel diritto in modo civile, senza violenza e senza devastazione". "È in questa direzione che il Governo continuerà a muoversi: più strumenti per garantire sicurezza a tutti e più tutele per chi vuole manifestare pacificamente", fa sapere.