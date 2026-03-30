Nuove regole e limiti per i minori, Carfagna: la proposta di legge sui social

30 marzo 2026 a

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"Il web è sempre più un mondo sconfinato e pieno di insidie, soprattutto per i più giovani. Lo confermano anche le cronache recenti. Limitarsi a introdurre dei divieti rischia di essere inutile, se non controproducente. Occorre piuttosto definire un quadro normativo più rigoroso per l'accesso ai social network e, in generale, alle piattaforme digitali da parte dei minori, con l'obiettivo di disincentivarne un uso compulsivo e di ridurre la dipendenza". Lo dichiara Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati che continua: "Per questo, dopo un approfondito confronto con le principali piattaforme, ho lavorato a una proposta di legge per fissare un sistema di regole chiare, a tutela dei nostri ragazzi, che depositeremo domani alla Camera. Proposta che sarà presentata anche al Senato, dalla collega Mariastella Gelmini, e i cui contenuti esporremo mercoledì in conferenza stampa, con il presidente Maurizio Lupi. È necessario intervenire quanto prima, non per demonizzare ma per rendere consapevoli ragazzi e famiglie".