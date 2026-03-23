Referendum, Meloni commenta il risultato: "Ora andiamo avanti"

23 marzo 2026 a

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Alla fine il No ha prevalso nel Referendum sulla Giustizia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato un post su X: "Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia".

Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate 55.372 su 61.533 sezioni, al referendum confermativo sulla riforma della giustizia il No ha ottenuto il 53,89% per cento dei voti, mentre il Sì il 46,11%%per cento.