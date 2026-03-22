Referendum giustizia, alle 12 di domenica l'affluenza è del 14,92%

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Gianni Di Capua 22 marzo 2026 a

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Oggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. I dati sull'affluenza sono rilevati oggi alle ore 12, 19 e 23 e domani alle ore 15. Il referendum non ha bisogno di alcun quorum per essere valido.

La prima rilevazione dell'affluenza, quella delle 12 di domenica 22 marzo 2026, ha fatto emergere che ha votato il 14,92% degli aventi diritto. Il dato emerge al termine dell'invio delle informazioni di tutte le 61.533 sezioni.