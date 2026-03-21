Napoli, addio a Cirino Pomicino, protagonista della Prima Repubblica

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21 marzo 2026 a

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Se ne va Paolo Cirino Pomicino, l’ultimo grande democristiano vivente. Napoli piange “’o Ministro”, come era stati ribattezzato per aver più volte fatto parte del governo. Nel pomeriggio arriva la notizia che sconvolge il capoluogo partenopeo. All’età di 86 anni, dopo una lunga malattia, ci lascia lo storico dirigente dello scudocrociato, distintosi in varie stagioni della politica. Fu a fianco di Ciriaco De Mita nell’esecutivo del 1988-1989, dove era titolare del dicastero che si occupava della funzione pubblica. La stagione più importante, però, fu certamente quella del 1989-1992, quando ricoprì l’incarico relativo al bilancio e alla programmazione economica. In quella stagione era premier Giulio Andreotti. Parliamo, d’altronde, di uno dei più grandi esponenti della corrente chiamata “Primavera”.