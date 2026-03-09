Referendum giustizia, il video di Meloni: "Riforma di buon senso: scegliete il cambiamento"

09 marzo 2026 a

"Cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni posta sul suo profilo X un video di 13 minuti "per fare chiarezza e rispondere - sottolinea - alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi - prosegue - a diffonderlo" percheé, aggiunge, "il 22 il 23 marzo sarete chiamati a votare al referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto". "Ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti sì, cioè per confermare la riforma". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni spiega in un video postato su X le ragioni per cui ritiene necessario spiegare agli italiani il contenuto della riforma sulla separazione delle carriere a due settimane dall'appuntamento con le urne.

"In modo ancora più intenso nelle ultime settimane, attorno a questo referendum - constata Meloni - si è creato un clima di forte confusione: si sono sovrapposte polemiche, semplificazioni, slogan e, in molti casi, informazioni parziali o peggio o completamente distorte". "Questa - ribadisce la premier rivolgendosi agli italiani - è una riforma molto importante se vogliamo modernizzare l'Italia ed è importante perché riguarda tutti gli italiani più di quanto pensino". Con la riforma della giustizia che sarà sottoposta al referendum "vogliamo avvicinare l'Italia all'Europa, ma come sempre qualcun altro, in particolare la sinistra, si oppone a qualsiasi forma di modernizzazione di questa nazione". Dice il presidente del Consiglio.

"La giustizia è indispensabile per far funzionare l'Italia: se non è efficiente, efficace meritocratica, una parte fondamentale del meccanismo che definisce il nostro benessere si inceppa e questo lo pagano tutti i cittadini, non solo quelli che hanno a che fare direttamente con la giustizia". Lo spiega il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un altro passaggio del video postato su X per spiegare agli italiani - dice - "cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia".

Sempre parlando del potere giudiziario, "i giudici - ribadisce - decidono su moltissimi aspetti della nostra vita: sulla sicurezza, sull'immigrazione, sul lavoro, sulla salute, sulla libertà personale. E' un potere enorme ma è anche l'unico caso in cui a questo potere quasi mai corrisponde un'adeguata responsabilità perché - prosegue Meloni - "se un magistrato sbaglia, se è negligente o se, come purtroppo è accaduto, si dimentica in carcere un imputato per quasi un anno oltre la scadenza del termine (della scarcerazione) nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla: quel magistrato fa carriera e chi subisce questa sventura può essere qualsiasi cittadino onesto". "Sono storture che - deplora la premier - in 80 anni di storia repubblicana non siamo mai riusciti a correggere".