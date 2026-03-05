Referendum giustizia, il “No” è avanti: l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli

Foto: Lapresse

Con l'avvicinarsi della data del referendum costituzionale, il quadro politico italiano resta incerto. I sondaggi indicano un vantaggio del "No", ma l'esito non appare scontato. Secondo l'analisi di Nando Pagnoncelli per il "Corriere della Sera", la partecipazione stimata si attesta intorno al 42%, con un massimo possibile del 49%. In questo scenario, il "Sì" potrebbe ancora prevalere, ma soltanto se riuscisse a mobilitare in maniera significativa gli elettori favorevoli. Oltre alle percentuali, emerge un quadro di scarso interesse civico. Solo poco più della metà degli italiani si ritiene "abbastanza informata" sui contenuti della riforma della giustizia, mentre solo il 10% si dichiara "molto informato". Anche la percezione dell'importanza della consultazione appare in lieve calo: il 58% degli intervistati la giudica almeno "abbastanza rilevante", due punti in meno rispetto a tre settimane fa.

Questo clima di apatia rischia di trasformare il referendum in un voto più legato allo schieramento politico che a una valutazione consapevole dei contenuti costituzionali. La sfida della maggioranza, quindi, non è solo numerica, ma anche culturale: riuscire a spiegare la portata della riforma in un contesto di disinteresse crescente. A complicare ulteriormente la situazione, l'attenzione pubblica è stata recentemente monopolizzata dalle tensioni internazionali con l'Iran. Solo poco più del 40% degli italiani dichiara di seguire la campagna elettorale con una certa attenzione e appena il 9% con forte interesse. Un conflitto prolungato sullo scenario internazionale potrebbe quindi mantenere bassa la partecipazione, sottraendo energia alla mobilitazione dei cittadini e rendendo più complicata la comunicazione dei contenuti della riforma. Le stime più recenti confermano il vantaggio del "No", seppur con margini sottili. Con una partecipazione al 42%, il "Sì" raccoglierebbe il 47,6% dei voti, il "No" il 52,4%. Con un'affluenza al 49%, il risultato diventerebbe quasi un testa a testa: il "Sì" al 50,2%, il "No" al 49,8%. Non va trascurata la quota di indecisi, che varia tra il 7% e il 9%, potenzialmente decisiva in un contesto così ravvicinato.

Gli orientamenti degli elettori confermano le tradizionali divisioni politiche: tra chi vota per i partiti di maggioranza il sostegno al "Sì" resta compatto e solido, mentre tra gli elettori delle principali forze di opposizione il favore al "Sì" è molto più limitato. Nel Partito Democratico oscilla tra il 7 e il 9%, nei pentastellati tra il 22 e il 25%, e nelle altre liste di centrosinistra tra il 22 e il 28%. Rispetto alle rilevazioni precedenti, si registra un calo significativo del sostegno al "Sì", segno di una maggiore mobilitazione del "No" e di comunicazioni della maggioranza percepite come eccessive da parte di una parte dell'opposizione. L'analisi dei dati sull'affluenza mostra differenze importanti tra gli elettorati. Gli elettori del Partito Democratico e di altre forze di centrosinistra risultano più motivati a partecipare, mentre tra gli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati la propensione al voto è leggermente inferiore. Tra gli elettori che dichiarano di astenersi alle elezioni legislative, solo il 23% parteciperebbe al referendum. Questo divario nella mobilitazione potrebbe condizionare significativamente il risultato finale, confermando che la partita non si gioca solo sui consensi dichiarati, ma soprattutto sulla capacità di portare gli elettori alle urne. Per la maggioranza, la questione non è solo numerica: quanto e come impegnare leader e personalità di spicco nelle ultime settimane di campagna diventa fondamentale. Un atteggiamento prudente potrebbe ridurre i rischi politici immediati, ma favorire la vittoria del "No" e alimentare critiche per un apparente disimpegno. Al contrario, una mobilitazione più aggressiva potrebbe aumentare la partecipazione favorevole al "Sì", ma esporre il governo a possibili conseguenze in caso di sconfitta. In questo contesto, l'efficacia della comunicazione politica, la capacità di chiarire i contenuti della riforma e di motivare gli indecisi sarà determinante. Non si tratta solo di numeri, ma della credibilità e autorevolezza della maggioranza nel presentarsi di fronte agli elettori, un elemento centrale per i riflessi futuri sulla scena politica nazionale. Il referendum, quindi, non è soltanto un test sui contenuti costituzionali, ma anche sulla capacità dei partiti di trasformare apatia e indecisione in partecipazione consapevole. Con una quota significativa di indecisi e potenziali astensionisti, l'esito finale potrebbe riservare sorprese fino all'ultimo giorno di voto. In questo contesto, ogni gesto strategico delle forze politiche e ogni mobilitazione mirata degli elettori può diventare decisivo, confermando che la politica italiana rimane profondamente sensibile agli equilibri tra partecipazione e consenso.