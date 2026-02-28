Iran, la solita Boldrini difende agli ayatollah e attacca il governo...

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 28 febbraio 2026 a

a

a

E come ti sbagli. Laura Boldrini deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, è dalla parte del regime degli ayatollah. "Nel mezzo delle trattative tra Usa e Iran, Israele questa notte ha nuovamente attaccato Teheran dando la possibilità a Trump di unirsi all'azione e colpire militarmente dove avrebbe dovuto prevalere il dialogo, come avvenne nel 2015 quando i negoziati andarono a buon fine. È inevitabile che l'Iran risponda, essendo stato colpito per primo. Lo sta facendo lanciando missili sui paesi del Golfo alleati di Trump. Il rischio di una reazione a catena che generi un'escalation aprendo a un conflitto in tutta la regione è elevatissimo. E che sia chiaro: tutto questo non ha niente a che vedere con la battaglia per la libertà e la democrazia del popolo iraniano. Ha a che vedere, invece, con gli interessi di Israele e degli Usa nell'area", afferma la dem.

Per Boldrini non facciamo abbastanza... "L'Ue e l'Italia usino parole ferme di condanna verso tutto questo, non solo la "speranza che si concluda presto" come ha fatto il ministro Tajani dimostrando tutta la sua inadeguatezza. Non è accettabile, per quanto odioso sia il regime degli ayatollah, permettere a un paese di attaccarne deliberatamente un altro provocando l'ennesima guerra". Insomma, è un regime, è odioso, reprime la libertà e la democrazia. Ma va difeso...