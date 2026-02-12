Sciopero confermato durante le Olimpiadi. Salvini: "Sindacati irresponsabili"

Foto: Ansa

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, attacca i sindacati per la decisione di confermare lo sciopero del trasporto aereo in programma il 16 febbraio e il 7 marzo, proprio in concomitanza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Trasporti, Salvini pronto a precettare chi fa sciopero durante le Olimpiadi

"I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del Ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani. Mentre il mondo guarda a Milano-Cortina 2026 con interesse e ammirazione, pensare di bloccare il traffico aereo è assurdo. Si tratta di un affronto non solo ai cittadini ma anche agli atleti olimpici e paralimpici. Sapremo rispondere con forza, pretendendo il rispetto della legge e dell'Italia". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in risposta ai sindacati che confermano le agitazioni nel trasporto aereo per il 16 febbraio e per il 7 marzo.