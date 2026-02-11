Trasporti, Salvini pronto a precettare chi fa sciopero durante le Olimpiadi

Foto: Ansa

Tommaso Manni 11 febbraio 2026 a

a

a

"Il Garante assolutamente fa bene'' a chiedere il rinvio degli scioperi di aerei in concomitanza con le Olimpiadi. "Noi abbiamo scritto ai sindacati, li inviteremo venerdì. Se dicessero di no, interverrò come la norma prevede, con una precettazione, perché con i Giochi di Milano-Cortina stiamo dando nel mondo un'immagine di efficienza e bellezza. Non possiamo bloccare, non solo i cittadini e i lavoratori, ma anche gli atleti olimpici e paralimpici''. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini al Tg1. E sui casi di sabotaggio alla linea ferroviaria ha sottolineato: "Sono quasi uno a settimana. Spiace che una certa sinistra ha sottostimato questi danni gravissimi. Stiamo lavorando per individuare i responsabili e fargli risarcire i danni alle migliaia di viaggiatori che sono danneggiati da questi atti di criminalità organizzata".