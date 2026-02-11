Vannacci-Forza Italia, la spaccatura è totale. “Collaborazione impossibile, è un estremista”

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 11 febbraio 2026 a

a

a

Una profonda spaccatura tra Roberto Vannacci e gli esponenti di Forza Italia. Il generale, che ha fondato Futuro Nazionale dopo la fuoriuscita dalla Lega, non viene visto di buon occhio dal vicepremier Antonio Tajani, intervistato a SkyTg24: “In riferimento alla nuova formazione di Vannacci, noi siamo molto differenti, per quanto riguarda i valori e i contenuti. Non stanno neanche più nei Patrioti e si avvicinano sempre più ad Alternative for Deutschland , non abbiamo sinceramente mai parlato di quello che sarà il futuro ed è ovvio che la Lega abbia un ruolo fondamentale nella scelta che dovrà essere fatta, ma noi siamo Forza Italia, una forza di centro, e abbiamo ben poco a che fare con i contenuti estremisti di questa formazione. Non condividiamo granché. Quindi mi pare per noi difficile poter collaborare".

Boom di FdI: mai così in alto. I primi dati sul partito di Vannacci

A rincarare la dose ci ha pensato Stefania Craxi, intervenuta a Ping Pong su Rai Radio1: “Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Forza Italia trovo non possibile collaborare con un Vannacci, per le sue posizioni totalmente estremiste che cozzano con i valori che Forza Italia esprime. La vicenda Vannacci si consuma fuori dal perimetro della maggioranza”.

Dopo l'addio di Vannacci, Salvini propone la legge anti-traditori

E infine è stato il turno di Alessandro Cattaneo, deputato e Responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia: “Mai sottovalutare niente e nessuno, ma è una proposta molto diversa da quella centrista di Forza Italia. Vannacci è quanto di più lontano dalla nostra tradizione. La storia di questi anni dice che chi esce dal perimetro del centrodestra, tradendo il centrodestra, ha poca fortuna. Questo impone a tutta la coalizione, e in particolare a Forza Italia, uno sforzo in più. Per allargarsi bisogna guardare allo spazio di centro, senza esitazioni e senza ammiccamenti più a destra. La sfida del centrodestra, come oggi ha ricordato Marina Berlusconi, si gioca e si vincerà rafforzando l'area di centro e i valori liberali e il rilancio del buon europeismo, la battaglia sul referendum della giustizia con una visione garantista e il processo di rinnovamento del partito".