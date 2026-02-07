Sondaggi, boom FdI: mai così in alto. I primi dati sul partito di Vannacci

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 07 febbraio 2026 a

a

a

FdI che continua a crescere ben oltre il trenta per cento. Le prime rilevazioni sul partito di Roberto Vannacci. Ecco alcuni dei punti contenuti nel sondaggio dell'Istituto Piepoli diffuso sabato 7 febbraio. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con un consenso al 31,5%, seguito dal Pd al 21,5%. Terzo partito il Movimento 5 stelle al 12%, quindi Forza Italia al 9%, la Lega al 7% (in calo dell'1 per cento), Avs al 6%. Italia viva e Azione appaiati al 3 per cento, Noi Moderati, Più Europa e Partito liberaldemocratico all'1,5. Prima di loro Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2 per cento. Il 23% degli italiani ha fiducia in Vannacci e un'analoga percentuale sarebbe disposta a votare il suo partito Futuro nazionale, che ha un bacino potenziale del 7%, spiega la nota del sondaggio di Piepoli. Disposti a votarlo il 37 per cento degli elettori di centrodestra (35 Fdi, 39 Fi, 45 Lega), il 13 di quelli del centrosinistra, il 9 di quelli M5S. Tuttavia il dato delle indicazioni di voto è al 2 per cento.

Atro che 4 per cento... Quanto vale davvero il partito di Vannacci: l'ultimo sondaggio

Per Piepoli il 45 per cento degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un aumento dell'1 per cento. Secondo il 76 per cento degli italiani il presidente del Consiglio, però, dovrebbe essere più critica nei confronti del presidente Usa Donald Trump. In particolare lo chiede il 63 per cento degli elettori di centrodestra (63 Fdi, 74 Fi, 53 Lega), il 96% di quelli di centrosinistra, il 91% di quelli M5S.

Il prof. Vassallo smaschera la grande bugia della sinistra sul sondaggio su Vannacci

Oggi è stato diffuso anche il sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire, per cui Fratelli d'Italia risulta in salita. Tutti gli altri partiti in calo, tranne il Partito democratico che rimane stabile. La rilevazione si basa su interviste effettuate tra il 4 e il 5 febbraio 2026. Il partito guidato da Meloni resta in testa, con il 31%, guadagnando lo 0,1% su due settimane. Il Pd resta fermo al 21,9%; M5S all'11,9% (-0,2); Forza Italia al 10,3% (-0,2%); Lega all'7,8% (-0,3); Avs al 6,1% (-0,2%); Azione al 3,1% (-0,2%); Italia Viva al 2,1% (-0,1%); +Europa all'1,6% (-0,1%) e Altri 4,2% (+1,2%). Proprio su questo ultimo dato (Altri 4,2%), spiegano da Tecnè, va segnalato l'inserimento del partito del generale Vannacci annunciato mentre si svolgevano le interviste del campione nazionale. Per gli esperti in questa prima rilevazione Vannacci raccoglie l'1,2-1,5 dei consensi. Per un dato più preciso e completo sul peso politico del nuovo partito si rinvia a un sondaggio a lui dedicato che verrà reso noto mercoledì 11 febbraio.