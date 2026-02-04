Vannacci fa il gioco della sinistra: "Io sleale? Salvini ha tradito le promesse"

Foto: Ansa

Roberto Vannacci dopo l'addio alla Lega, un vero e proprio tradimento, fa il gioco della sinistra e spara a zero sul segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che lo aveva accolto. -"Io sleale? È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione. Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero", afferma il generale a Repubblica.

"Salvini è quello che per anni ha detto che" la riforma delle pensioni del governo Monti "andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma". Parole come pietre il giorno dopo lo strappo con la Lega per fare un suo partito, Futuro Nazionale. Per lui Salvini ha usato parole dure, dandogli del traditore. "È Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo", replica oggi Vannacci.

Molti nel centrodestra fanno notare che la mossa dell'ex militare fa il gioco della sinistra. Tuttavia nella stessa intervista Vannacci insiste: "È una destra vera. Il contrario di moderato non è estremo. Ma è forte. Perché dovrebbe essere una destra nera? È vera". Fn - stesso acronimo di Front National...- non rischia di favorire la sinistra? "Bisogna avere una certa fantasia, da questo punto di vista. Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte", risponde, "anche perché spero di richiamare molta gente che crede nell'identità, crede nei valori e che quindi spero che torni a votare".