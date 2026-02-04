Scontri Torino, la stoccata di Tajani: "Come ci si può sentire sicuri con questa giustizia?"

Foto: Ansa

04 febbraio 2026 a

a

a

Le decisioni della magistratura sugli arresti di Torino lasciano increduli e allibiti. A prendere posizione esplicitamente è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che si pone alcune domande sulla certezza del diritto in Italia. "Askatasuna. Prima i domiciliari per il 22enne, arrestato in flagranza differita, accusato di lesioni e rapina ad un agente di polizia, ora l'obbligo di firma per i due torinesi, arrestati in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale. Come può un cittadino sentirsi sicuro di fronte a questo modello di giustizia? Come possono sentirsi le forze dell'ordine di fronte a questo svilimento del loro lavoro?". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Spero solo che certe decisioni non vengano prese in base a sensibilità politiche. Garantisti sì, ma sempre in un quadro di rispetto delle leggi e del diritto", aggiunge.

Niente sconti ai violenti. Piantedosi: "Ci vuole il fermo preventivo"

"Il clima con cui si è arrivati alla manifestazione di sabato scorso a Torino era da 'resa dei conti'. Questo non era il titolo di un film di Sergio Leone ma di una sfida alla democrazia. Si è arrivati persino a parlare di 'guerra di liberazione', quella che i popoli conducono contro le dittature e i totalitarismi. Un governo può piacere o meno ma non mi sembra che in Italia o a Torino ci sia una dittatura o un regime totalitario. Quello descritto dal ministro Piantedosi è uno scenario che non va sottovalutato, così come le presenze frequenti di gruppi di stranieri in occasione di momenti di violenza, a partire dal G8 di Genova del 2001 ai giorni nostri. Qualcuno si risente quando ricordiamo che anche alcuni sindaci di sinistra sono andati nelle piazze ad applaudire i comizi di Hannoun, anche a Genova. Perché non c'è solo una Salis che sbaglia, in Italia ci sono tante Salis che sbagliano". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo in Aula sulle comunicazioni dell'Interno Matteo Piantedosi sugli scontri a Torino durante il corteo di Askatasuna.