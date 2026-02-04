Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Askatasuna, il centrodestra non arretra: avanti con sgomberi e tutele per gli agenti

Esplora:
Foto: Lapresse
Sullo stesso argomento:

Luigi Frasca
  • a
  • a
  • a

Il centrodestra impegna il governo «a farsi latore della solidarietà del Senato e della Nazione agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine, in tutte le sedi opportune; a proseguire lo sgombero, di beni e immobili illegalmente occupati secondo i criteri oggettivi di priorità stabiliti dalle Prefetture; a valutare l'adozione di iniziative normative volte a incrementare le assunzioni per concorso nei corpi di polizia, a tutelare, sotto il profilo sia normativo sia economico, gli appartenenti ad essi rendendo più efficace l'esercizio delle loro funzioni e l'attività di prevenzione della commissione di reati in occasione di pubbliche manifestazioni». È quanto si legge nella risoluzione della maggioranza in occasione delle comunicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Senato.

 

 

La maggioranza ritiene gli incidenti accaduti a Torino, in occasione dei corti a sostegno del centro sociale Askatasuna «l'ennesima, inaccettabile manifestazione di un clima di crescente ostilità e violenza nei confronti degli uomini e delle donne in divisa, che quotidianamente rischiano la propria incolumità per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini». «Le aggressioni alle Forze dell'Ordine costituiscono un attacco diretto allo Stato e ai suoi presìdi di legalità, che mina le fondamenta della convivenza civile e indebolisce la percezione di sicurezza nella collettività», si legge.

 

 

«È necessario incrementare ulteriormente l'immissione in servizio degli appartenenti alle forze di polizia, accelerando i concorsi a ciò finalizzati; è necessario ribadire che lo Stato tutela la proprietà privata e il demanio pubblico da occupazioni illegali di qualsiasi natura e che lo sgombero, di beni e immobili illegalmente occupati rappresenta un dovere dello Stato che non giustifica in alcun modo forme di violenza e devastazione», si sottolinea.

Dai blog