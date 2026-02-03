Il primo sondaggio su Futuro Nazionale, quanto può valere il partito di Vannacci

Gianni Di Capua 03 febbraio 2026 a

L'addio di Roberto Vannacci alla Lega è la notizia politica della giornata. Una mossa, quella del generale, che ha provocato amarezza e delusione nel Carroccio per il "tradimento". Ma quanto vale il partito di Vannacci? Una forza politica guidata dall'europarlamentare "può incidere elettoralmente fino a un massimo del 5%, ma si tratta di una soglia limite, destinata verosimilmente a ridursi", aveva affermato a LaPresse il sondaggista Antonio Noto il 28 gennaio scorso, quando era stato depositato il simbolo di Futuro Nazionale.

Il sondaggista nell'occasione aveva rivelato di aver condotto alcuni mesi fa uno studio sull'ipotetica formazione politica dell'eurodeputato leghista. "Quando si testano nei sondaggi partiti che non esistono ancora - sottolineava Noto - c'è sempre una sovrastima del gradimento, perché l'elettore tende a proiettare su quel soggetto politico ciò che non ritrova negli altri partiti". Per questo, la conclusione di Noto, "quel 5% va considerato come una soglia massima. Tendenzialmente il partito di Vannacci potrebbe partire da circa il 2,5% e arrivare al 5% solo in condizioni eccezionali".