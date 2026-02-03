Lega, fine dell'alleanza: Vannacci "divorzia" da Salvini. "Ora si dimetta da eurodeputato"

Foto: Ansa

Roberto Vannacci dice addio alla Lega. Un amore politico quello con Matteo Salvini, nato dalla condivisione delle idee, poi sfociato in divorzio. Perché i percorsi si sono inesorabilmente divisi tra il generale e il segretario della Lega. Nei giorni scorsi Vannacci ha depositato un proprio simbolo, «Futuro Nazionale», per la possibile costituzione di un nuovo partito più a destra di Fratelli d'Italia. L’eurodeputato del Carroccio, eletto alle Europee del 2024, avrebbe incontrato Matteo Salvini nella serata di lunedì nella sede di via Bellerio per spiegargli i motivi dell'addio. Che, secondo I bene informati, era già nell'aria da tempo. Dopo un confronto franco, l'ex Folgore avrebbe confermato l’intenzione di lasciare la Lega. E oggi l'annuncio. Ora la Lega dovrà riassegnare ad un altro militante il posto di vicesegretario che Vannacci ricopriva (in tutto sono 5). Inizialmente convocato per discutere della crociata sulla sicurezza di Salvini, del decreto Ponte atteso nel Consiglio dei ministri di giovedì e della manifestazione dei Patrioti il 18 aprile a Milano, il Federale avrà così un nuovo ordine del giorno.

La notizia dell'addio di Vannacci alla Lega accende il dibattito in Lega. Fonti parlamentari, a fronte della cautela legata alla notizia non ancora ufficiale della separazione tra il generale e il partito di Via Bellerio, raccontano di primi commenti positivi. "Molti stanno festeggiando", sottolinea chi ha incrociato i deputati in questi minuti. Per tanti, viene raccontato, si tratta di una soluzione "che finalmente è arrivata". Altri ora chiedono di "intervenire, di fare pulizia", ​​anche con riferimento a chi in Parlamento e in Toscana ha dato man forte all'ex capo della Folgore. In particolare a Montecitorio, occhi puntati sulle mosse dei 3 parlamentari 'vannacciani': Furgiuele, Sasso e Ziello che da ultimo, hanno votato contro le armi a Kiev, bocciando la risoluzione unitaria di maggioranza, approvata dopo le comunicazioni del ministro Crosetto lo scorso 15 gennaio. E ora c'è chi chiede a Vannacci di lasciare l'incarico di europarlamentare, visto che è stato eletto sotto le insegne della Lega.