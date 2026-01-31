Sondaggio bomba, il dato che sbugiarda la sinistra: "Miglior risultato in 12 mesi"

Gianni Di Capua 31 gennaio 2026 a

Dalle tensioni geopolitiche sulla Groenlandia allo stop del Mercosur fino alle polemiche sull'operato dell'Ice a Minneapolis, nell'ultimo mese la politica internazionale ha dettato i temi della politica con l'opposizione che attacca la premier Giorgia Meloni accusata di mantenere una posizione subalterna nei confronti di Donald Trump e dell'alleato americano. Rilievi che non convincono l'elettorato, almeno a guardare l’ultimo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera.

I dati infatti premiano innanzitutto FdI: "Le stime si attestano oggi al 29,4%, un punto sopra l’ultimo mese e il miglior risultato dell’ultimo anno, che porta il partito sopra non solo ai risultati delle ultime Politiche ma anche al lusinghiero dato delle Europee 2024. Sembra in sostanza che il posizionamento internazionale della premier (che ha avuto ampia visibilità in questo mese) consolidi gli orientamenti elettorali", scrive il sondaggista.

Cresce "FI che oggi si colloca all’8,7% (+0,4%)", la Lega è stabile all’8% mentre tra le forze di opposizione il Pd è al 21,8%, guadagnando mezzo punto nell’ultimo mese. Il M5S è oggi stimato al 13,3% (-0,2% rispetto a dicembre), Avs,al 6,2%. T"ra le forze minori va evidenziato il calo apprezzabile di Azione, oggi stimata al 2,3%, con una diminuzione dello 0,8% su dicembre", sottolinea Pagnoncelli. Cresce di un punto l’indice di apprezzamento sia del governo (al 43 per cento) sia della presidente Meloni (al 44).