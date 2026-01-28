Frana Niscemi, Meloni: "Spiace per polemiche, 100 milioni solo primo stanziamento"

Foto: LaPresse

Frana Niscemi, Meloni si reca nelle aree della frana e assicura che lo stanziamento di 100 milioni sarà solo la prima tranche di altre risorse che arriveranno per alleviare le emergenza della zona alluvionata. "Abbiamo accompagnato la dichiarazione di stato di emergenza con un primo stanziamento da 100 milioni di euro per il quale sono un po' dispiaciuta per le polemiche, soprattutto qui in Sicilia, perché nelle riunioni che noi abbiamo fatto anche prima del Consiglio dei ministri con i presidenti delle regioni coinvolte, abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenziale per dare intanto un contributo immediato una tantum ai cittadini e alle aziende colpite, per consentirci la sospensione dei mutui e di dare ai sindaci e alle autorità locali le prime risorse necessarie. Nessuno pensa di poter affrontare seriamente questa questione con 100 milioni di euro per tre regioni. Ma questo io l'ho ampiamente chiarito". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso in una riunione sull'emergenza maltempo in occasione della sua visita in Sicilia.

"Ho voluto fare un giro di ricognizione prevalentemente in elicottero nelle zone colpite dall'alluvione dei giorni scorsi, all'esito del quale vorrei fare un punto della situazione con voi, con il presidente, con il ministro Musumeci, con i sindaci e i prefetti dei territori maggiormente colpiti. Noi in due-tre giorni abbiamo dichiarato lo stato di emergenza dopo aver già fatto una riunione con i presidenti delle tre Regioni coinvolte, abbiamo a quel punto dichiarato lo stato di emergenza e nominato i presidenti delle regioni coinvolte commissari per l'emergenza. Chiaramente, significa anche che questi commissari sono in parte già messi e verranno messi nella condizione di operare con gli strumenti e con le risorse e, quindi, con i mezzi che sono necessari a rispondere ai bisogni che arrivano dai territori", ha aggiunto.