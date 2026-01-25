Salvini all'attacco: "La famiglia è un uomo e una donna. Il 18 aprile in piazza per difendere l'Occidente"

Foto: Ansa

Angela Bruni 25 gennaio 2026

"La famiglia che si fonda su uomo e donna è quello che ci dà la garanzia di essere qui nei prossimi anni". Parla chiaro il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini alla terza giornata del convegno 'Idee in cammino', organizzato dalla Lega a Rivisondoli, in Abruzzo. "Nessuna discriminazione. La Sinistra vuole l'arcobaleno? Allora io ne voglio cinque, voglio arcobaleni ovunque ma nel rispetto della storia, altrimenti la nostra generazione è una delle ultime". La difesa della famiglia tradizionale, decondo Salvini, è anche la difesa dei valori dell'Occidente:"Vi aspetto il 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Chiameremo a raccolta i patrioti di tutta Italia e di tutta Europa: francesi, austriaci, spagnoli, portoghesi, ungheresi, inglesi e tedeschi. Tutti nel nome della protezione dei nostri valori, della cultura occidentale e dei diritti faticosamente conquistati con le lotte. Non sarà una piazza contro fanatismo islamico, arroganza o violenza. Ma una piazza per". Per poi attaccare di nuovo la Sinistra sul tema sostenendo che la bandiera dell'Iran, un popolo che sta combattendo contro l'oppressione di un regime islamico, "non eabbastanza di moda tra i ProPal".