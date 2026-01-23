Totoministri da incubo, Capezzone travolge il dem: con chi vuole governare la sinistra

Ignazio Riccio 23 gennaio 2026 a

Tra discussione politica e ironia pungente, la trasmissione televisiva “L’Aria che tira” su La7 ha offerto un confronto che ha alternato analisi e battute, senza rinunciare a qualche sorriso. Il segretario del Pd della Regione Campania, Piero De Luca, ha lanciato un avvertimento drammatico: “O si fa l’Europa, o si muore”. Il direttore del quotidiano “Il Tempo”, Daniele Capezzone, ha risposto con il suo consueto tono ironico, suggerendo scenari surreali ma efficaci nel sottolineare le contraddizioni. “Si muore, si muore… dalle risate! Il mondo sarà più tranquillo, più certo, più sicuro quando avremo, ad esempio, Elly Schlein presidente del Consiglio, Angelo Bonelli alla Difesa, Nicola Fratoianni agli Esteri, la Boldrini ai Servizi Segreti e l’Albanese commissaria europea”. Non sono mancate frecciatine velenose: “Ma andatevi a nascondere! Con questa comitiva davvero volete spiegare cosa non funziona nel mondo?”, ha osservato Capezzone, tra il serio e il faceto.

Poco dopo si è presentato in collegamento un esponente di questa sorta di "governo ombra", ossia Bonelli. Capezzone aveva formulato auguri per il futuro ministro, accolti con sobrietà: “Non ringrazio dell’augurio, quando sarà il momento svolgerò le mie funzioni con onore… e se abbiamo ministri come Santanché e Salvini che ci fanno vergognare, penso che lui sarà orgoglioso di avere Bonelli come ministro”, ha replicato Bonelli in terza persona.

Capezzone ha commentato con tono dissacratorio: “L’Italia ha resistito a tante sciagure, può resistere anche a lei e al ministro della Difesa, su questo non ho dubbi”. Bonelli ha risposto piccato: “Resistiamo anche a Capezzone se è per questo. Stia sereno”. A chiudere il confronto, Capezzone ha sottolineato con leggerezza: “L’Italia supererà brillantemente questa prova, e io sono sempre serenissimo e di buon umore. Poi, l’idea di lei in un governo in questo momento ci fa ridere… potrebbe farci piangere, ma adesso ci fa sorridere”.